Bugünkü GIFT Fiyatı

Bugünkü GIFT (GIFT) fiyatı $ 0,139465 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut GIFT / USD dönüşüm oranı GIFT başına $ 0,139465 şeklindedir.

GIFT, şu anda piyasa değeri açısından $ 437.937 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,14M GIFT şeklindedir. Son 24 saat içinde GIFT, $ 0,137772 (en düşük) ile $ 0,140548 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,146902 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,118325 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIFT, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%2,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GIFT (GIFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 437,94K$ 437,94K $ 437,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 437,94K$ 437,94K $ 437,94K Dolaşım Arzı 3,14M 3,14M 3,14M Toplam Arz 3.140.135,0 3.140.135,0 3.140.135,0

