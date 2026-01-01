Bugünkü Gifts Strategy Fiyatı

Bugünkü Gifts Strategy (GIFTSTR) fiyatı $ 0,0013718 olup, son 24 saatte % 1,28 değişim gösterdi. Mevcut GIFTSTR / USD dönüşüm oranı GIFTSTR başına $ 0,0013718 şeklindedir.

Gifts Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 112.333 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 81,89M GIFTSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde GIFTSTR, $ 0,00135476 (en düşük) ile $ 0,00150908 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00692033 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00037459 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIFTSTR, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%0,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 112,33K$ 112,33K $ 112,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 116,59K$ 116,59K $ 116,59K Dolaşım Arzı 81,89M 81,89M 81,89M Toplam Arz 84.986.929,9502934 84.986.929,9502934 84.986.929,9502934

