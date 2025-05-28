GIGADOT Fiyatı (GDOT)
Bugün için canlı GIGADOT (GDOT) fiyatı, 4,56 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. GDOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GIGADOT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki GIGADOT fiyat değişimi +%2,66
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, GIGADOT / USD fiyat değişimi, $ +0,118383.
Son 30 gün içerisinde, GIGADOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GIGADOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GIGADOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,118383
|+%2,66
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel GIGADOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,61
+%2,66
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GIGADOT is a capital-efficient token that gives holders exposure to DOT while earning yields from multiple sources simultaneously. It solves a common dilemma for DOT holders who previously had to choose between staking rewards, lending yields, or DeFi participation.GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources: GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources: vDOT (liquid-staked DOT by Bifrost that earns staking rewards) aDOT (DOT supplied to Hydration's lending markets that earns lending interest) Trading fees from the vDOT-aDOT pool Additional DeFi incentives (when available) The result is a single token that earns yields from all four sources, creating a more efficient way to hold DOT.
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|1 GDOT / VND
₫116.922,96
|1 GDOT / AUD
A$7,068
|1 GDOT / GBP
￡3,3744
|1 GDOT / EUR
€4,0128
|1 GDOT / USD
$4,56
|1 GDOT / MYR
RM19,2888
|1 GDOT / TRY
₺177,7944
|1 GDOT / JPY
¥657,78
|1 GDOT / RUB
₽365,94
|1 GDOT / INR
₹389,1048
|1 GDOT / IDR
Rp74.754,0864
|1 GDOT / KRW
₩6.272,3256
|1 GDOT / PHP
₱253,2624
|1 GDOT / EGP
￡E.227,088
|1 GDOT / BRL
R$25,7184
|1 GDOT / CAD
C$6,2472
|1 GDOT / BDT
৳556,6848
|1 GDOT / NGN
₦7.226,5968
|1 GDOT / UAH
₴190,0608
|1 GDOT / VES
Bs428,64
|1 GDOT / PKR
Rs1.284,1416
|1 GDOT / KZT
₸2.321,7696
|1 GDOT / THB
฿149,5224
|1 GDOT / TWD
NT$136,8456
|1 GDOT / AED
د.إ16,7352
|1 GDOT / CHF
Fr3,7392
|1 GDOT / HKD
HK$35,7048
|1 GDOT / MAD
.د.م42,0888
|1 GDOT / MXN
$87,78