Bugünkü GIVEBACK Fiyatı

Bugünkü GIVEBACK (GBACK) fiyatı $ 0,00787588 olup, son 24 saatte % 2,94 değişim gösterdi. Mevcut GBACK / USD dönüşüm oranı GBACK başına $ 0,00787588 şeklindedir.

GIVEBACK, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.875.305 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M GBACK şeklindedir. Son 24 saat içinde GBACK, $ 0,00758527 (en düşük) ile $ 0,00820225 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02798668 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GBACK, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde +%75,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GIVEBACK (GBACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,88M$ 7,88M $ 7,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,88M$ 7,88M $ 7,88M Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.927.342,208675 999.927.342,208675 999.927.342,208675

Şu anki GIVEBACK piyasa değeri $ 7,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GBACK arzı 999,93M olup, toplam arzı 999927342.208675. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,88M.