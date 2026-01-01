Bugünkü GLADIUS Fiyatı

Bugünkü GLADIUS (GLADIUS) fiyatı $ 0,00040637 olup, son 24 saatte % 4,31 değişim gösterdi. Mevcut GLADIUS / USD dönüşüm oranı GLADIUS başına $ 0,00040637 şeklindedir.

GLADIUS, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.652.151 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,00B GLADIUS şeklindedir. Son 24 saat içinde GLADIUS, $ 0,00038601 (en düşük) ile $ 0,00046625 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00102937 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00032089 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLADIUS, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%8,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GLADIUS (GLADIUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,65M$ 3,65M $ 3,65M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,65M$ 3,65M $ 3,65M Dolaşım Arzı 9,00B 9,00B 9,00B Toplam Arz 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0

Şu anki GLADIUS piyasa değeri $ 3,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLADIUS arzı 9,00B olup, toplam arzı 9000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,65M.