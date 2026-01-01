Bugünkü Glidr Fiyatı

Bugünkü Glidr (GLIDR) fiyatı $ 1,15 olup, son 24 saatte % 0,95 değişim gösterdi. Mevcut GLIDR / USD dönüşüm oranı GLIDR başına $ 1,15 şeklindedir.

Glidr, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.462.604 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,46M GLIDR şeklindedir. Son 24 saat içinde GLIDR, $ 1,13 (en düşük) ile $ 1,17 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,24 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,083 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLIDR, son bir saatte +%0,48 ve son 7 günde -%0,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Glidr (GLIDR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,46M$ 40,46M $ 40,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 114,12M$ 114,12M $ 114,12M Dolaşım Arzı 35,46M 35,46M 35,46M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Glidr piyasa değeri $ 40,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLIDR arzı 35,46M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 114,12M.