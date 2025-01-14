Global Coin Research Fiyatı (GCR)
Bugün için canlı Global Coin Research (GCR) fiyatı, 0.240265 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.40M USD. GCR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Global Coin Research Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 496.32 USD
- Gün içindeki Global Coin Research fiyat değişimi +0.61%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ +0.00145728.
Son 30 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0.0230865112.
Son 60 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0.0254011521.
Son 90 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0.0260623670664129.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00145728
|+0.61%
|30 Gün
|$ -0.0230865112
|-9.60%
|60 Gün
|$ -0.0254011521
|-10.57%
|90 Gün
|$ -0.0260623670664129
|-9.78%
En güncel Global Coin Research fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.41%
+0.61%
-0.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GCR / AUD
A$0.38682665
|1 GCR / GBP
￡0.19461465
|1 GCR / EUR
€0.23305705
|1 GCR / USD
$0.240265
|1 GCR / MYR
RM1.0811925
|1 GCR / TRY
₺8.52700485
|1 GCR / JPY
¥37.85375075
|1 GCR / RUB
₽24.68722875
|1 GCR / INR
₹20.80935165
|1 GCR / IDR
Rp3,938.7698616
|1 GCR / PHP
₱14.06271045
|1 GCR / EGP
￡E.12.1333825
|1 GCR / BRL
R$1.46321385
|1 GCR / CAD
C$0.34357895
|1 GCR / BDT
৳29.20421075
|1 GCR / NGN
₦372.5020507
|1 GCR / UAH
₴10.187236
|1 GCR / VES
Bs12.734045
|1 GCR / PKR
Rs66.9618555
|1 GCR / KZT
₸127.5951309
|1 GCR / THB
฿8.32998755
|1 GCR / TWD
NT$7.9479662
|1 GCR / CHF
Fr0.21864115
|1 GCR / HKD
HK$1.8692617
|1 GCR / MAD
.د.م2.42427385