Gloria AI Fiyatı (GLORIA)
Bugün için canlı Gloria AI (GLORIA) fiyatı, 0.00409172 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GLORIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gloria AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Gloria AI fiyat değişimi -37.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Gloria AI / USD fiyat değişimi, $ -0.002499523007678804.
Son 30 gün içerisinde, Gloria AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gloria AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gloria AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.002499523007678804
|-37.92%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Gloria AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.21%
-37.92%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.
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₫104.91579252
|1 GLORIA / AUD
A$0.0063830832
|1 GLORIA / GBP
￡0.00306879
|1 GLORIA / EUR
€0.0036007136
|1 GLORIA / USD
$0.00409172
|1 GLORIA / MYR
RM0.017594396
|1 GLORIA / TRY
₺0.1585950672
|1 GLORIA / JPY
¥0.5947724192
|1 GLORIA / RUB
₽0.3375669
|1 GLORIA / INR
₹0.3494738052
|1 GLORIA / IDR
Rp68.1953060552
|1 GLORIA / KRW
₩5.7146598208
|1 GLORIA / PHP
₱0.2265585364
|1 GLORIA / EGP
￡E.0.2071228664
|1 GLORIA / BRL
R$0.023118218
|1 GLORIA / CAD
C$0.0056874908
|1 GLORIA / BDT
৳0.498780668
|1 GLORIA / NGN
₦6.5782991612
|1 GLORIA / UAH
₴0.170215552
|1 GLORIA / VES
Bs0.36007136
|1 GLORIA / PKR
Rs1.1535377024
|1 GLORIA / KZT
₸2.1189381192
|1 GLORIA / THB
฿0.1348630912
|1 GLORIA / TWD
NT$0.12377453
|1 GLORIA / AED
د.إ0.0150166124
|1 GLORIA / CHF
Fr0.0033961276
|1 GLORIA / HKD
HK$0.0317926644
|1 GLORIA / MAD
.د.م0.0378893272
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