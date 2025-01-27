GMCoin Fiyatı (GMCOIN)
Bugün için canlı GMCoin (GMCOIN) fiyatı, 0.066529 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. GMCOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GMCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.40K USD
- Gün içindeki GMCoin fiyat değişimi -3.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki GMCOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GMCOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, GMCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.00223956156940174.
Son 30 gün içerisinde, GMCoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0028052085.
Son 60 gün içerisinde, GMCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0416712840.
Son 90 gün içerisinde, GMCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.15945149982150648.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00223956156940174
|-3.25%
|30 Gün
|$ +0.0028052085
|+4.22%
|60 Gün
|$ -0.0416712840
|-62.63%
|90 Gün
|$ -0.15945149982150648
|-70.55%
En güncel GMCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.56%
-3.25%
-0.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GMCOIN / AUD
A$0.10511582
|1 GMCOIN / GBP
￡0.0532232
|1 GMCOIN / EUR
€0.06320255
|1 GMCOIN / USD
$0.066529
|1 GMCOIN / MYR
RM0.29073173
|1 GMCOIN / TRY
₺2.37242414
|1 GMCOIN / JPY
¥10.34126776
|1 GMCOIN / RUB
₽6.53181722
|1 GMCOIN / INR
₹5.73812625
|1 GMCOIN / IDR
Rp1,073.04823687
|1 GMCOIN / PHP
₱3.88263244
|1 GMCOIN / EGP
￡E.3.35572276
|1 GMCOIN / BRL
R$0.39318639
|1 GMCOIN / CAD
C$0.09513647
|1 GMCOIN / BDT
৳8.13050909
|1 GMCOIN / NGN
₦103.62756627
|1 GMCOIN / UAH
₴2.794218
|1 GMCOIN / VES
Bs3.725624
|1 GMCOIN / PKR
Rs18.58288028
|1 GMCOIN / KZT
₸34.52455926
|1 GMCOIN / THB
฿2.24003143
|1 GMCOIN / TWD
NT$2.18281649
|1 GMCOIN / CHF
Fr0.0598761
|1 GMCOIN / HKD
HK$0.51826091
|1 GMCOIN / MAD
.د.م0.66529