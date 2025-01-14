GMT Fiyatı (GMT)
Bugün için canlı GMT (GMT) fiyatı, 0.130151 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 349.74M USD. GMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GMT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 118.43M USD
- Gün içindeki GMT fiyat değişimi -4.15%
- Dolaşımdaki arz: 2.69B USD.
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Gün içerisinde, GMT / USD fiyat değişimi, $ -0.0056434500301793.
Son 30 gün içerisinde, GMT / USD fiyat değişimi, $ -0.0416351617.
Son 60 gün içerisinde, GMT / USD fiyat değişimi, $ -0.0144488954.
Son 90 gün içerisinde, GMT / USD fiyat değişimi, $ -0.00224260028324038.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0056434500301793
|-4.15%
|30 Gün
|$ -0.0416351617
|-31.98%
|60 Gün
|$ -0.0144488954
|-11.10%
|90 Gün
|$ -0.00224260028324038
|-1.69%
En güncel GMT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.72%
-4.15%
-21.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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