Bugünkü GOATxAI Fiyatı

Bugünkü GOATxAI (GOAI) fiyatı $ 0,00004755 olup, son 24 saatte % 1,25 değişim gösterdi. Mevcut GOAI / USD dönüşüm oranı GOAI başına $ 0,00004755 şeklindedir.

GOATxAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.511 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 852,04M GOAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GOAI, $ 0,00004624 (en düşük) ile $ 0,00004917 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017818 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004624 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOAI, son bir saatte +%1,98 ve son 7 günde -%11,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOATxAI (GOAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,51K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,26K Dolaşım Arzı 852,04M Toplam Arz 888.888.888,0

Şu anki GOATxAI piyasa değeri $ 40,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOAI arzı 852,04M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,26K.