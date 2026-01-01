Bugünkü God The Dog Fiyatı

Bugünkü God The Dog (GOD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,07 değişim gösterdi. Mevcut GOD / USD dönüşüm oranı GOD başına -- şeklindedir.

God The Dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 255.563 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 991,33M GOD şeklindedir. Son 24 saat içinde GOD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00932323 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOD, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde -%22,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

God The Dog (GOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 255,56K$ 255,56K $ 255,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 255,56K$ 255,56K $ 255,56K Dolaşım Arzı 991,33M 991,33M 991,33M Toplam Arz 991.326.303,3210633 991.326.303,3210633 991.326.303,3210633

Şu anki God The Dog piyasa değeri $ 255,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOD arzı 991,33M olup, toplam arzı 991326303.3210633. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 255,56K.