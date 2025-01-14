Golem Fiyatı (GLM)
Bugün için canlı Golem (GLM) fiyatı, 0.376258 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 376.32M USD. GLM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Golem Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.72M USD
- Gün içindeki Golem fiyat değişimi -4.91%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki GLM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GLM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Golem / USD fiyat değişimi, $ -0.0194510445975128.
Son 30 gün içerisinde, Golem / USD fiyat değişimi, $ -0.0340119547.
Son 60 gün içerisinde, Golem / USD fiyat değişimi, $ +0.0535483236.
Son 90 gün içerisinde, Golem / USD fiyat değişimi, $ +0.04352170681162306.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0194510445975128
|-4.91%
|30 Gün
|$ -0.0340119547
|-9.03%
|60 Gün
|$ +0.0535483236
|+14.23%
|90 Gün
|$ +0.04352170681162306
|+13.08%
En güncel Golem fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.31%
-4.91%
-12.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 GLM / AUD
A$0.60577538
|1 GLM / GBP
￡0.30476898
|1 GLM / EUR
€0.36497026
|1 GLM / USD
$0.376258
|1 GLM / MYR
RM1.69692358
|1 GLM / TRY
₺13.34963384
|1 GLM / JPY
¥59.25310984
|1 GLM / RUB
₽38.61912112
|1 GLM / INR
₹32.64790666
|1 GLM / IDR
Rp6,168.16294752
|1 GLM / PHP
₱22.06000654
|1 GLM / EGP
￡E.18.98974126
|1 GLM / BRL
R$2.29141122
|1 GLM / CAD
C$0.53804894
|1 GLM / BDT
৳45.7341599
|1 GLM / NGN
₦583.34287804
|1 GLM / UAH
₴15.9533392
|1 GLM / VES
Bs19.941674
|1 GLM / PKR
Rs104.8631046
|1 GLM / KZT
₸199.81557348
|1 GLM / THB
฿13.04486486
|1 GLM / TWD
NT$12.45037722
|1 GLM / CHF
Fr0.34239478
|1 GLM / HKD
HK$2.92728724
|1 GLM / MAD
.د.م3.79644322