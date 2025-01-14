gooch coin Fiyatı (GOOCH COIN)
Bugün için canlı gooch coin (GOOCH COIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 210.06K USD. GOOCH COIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
gooch coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.76K USD
- Gün içindeki gooch coin fiyat değişimi +12.18%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
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Gün içerisinde, gooch coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, gooch coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, gooch coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, gooch coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+12.18%
|30 Gün
|$ 0
|-87.30%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel gooch coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.45%
+12.18%
-41.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
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