Bugünkü goodcryptoX (GOOD) fiyatı $ 0,01876618 olup, son 24 saatte % 1,12 değişim gösterdi. Mevcut GOOD / USD dönüşüm oranı GOOD başına $ 0,01876618 şeklindedir.

goodcryptoX, şu anda piyasa değeri açısından $ 397.841 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,20M GOOD şeklindedir. Son 24 saat içinde GOOD, $ 0,01867862 (en düşük) ile $ 0,01906506 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,186012 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01853061 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOOD, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%1,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

goodcryptoX (GOOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 397,84K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,76M Dolaşım Arzı 21,20M Toplam Arz 999.842.961,2256844

