Bugünkü GOTM Fiyatı

Bugünkü GOTM (GOTM) fiyatı $ 0,00148633 olup, son 24 saatte % 4,48 değişim gösterdi. Mevcut GOTM / USD dönüşüm oranı GOTM başına $ 0,00148633 şeklindedir.

GOTM, şu anda piyasa değeri açısından $ 245.387 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 164,70M GOTM şeklindedir. Son 24 saat içinde GOTM, $ 0,00142054 (en düşük) ile $ 0,00150023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00423586 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0014033 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOTM, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%4,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOTM (GOTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 245,39K$ 245,39K $ 245,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Dolaşım Arzı 164,70M 164,70M 164,70M Toplam Arz 899.999.603,5131326 899.999.603,5131326 899.999.603,5131326

Şu anki GOTM piyasa değeri $ 245,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOTM arzı 164,70M olup, toplam arzı 899999603.5131326. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,34M.