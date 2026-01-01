BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı GOUT Coin fiyatı 0,00000108 USD. GOUT COIN piyasa değeri ise 227.775 USD. GOUT COIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı GOUT Coin fiyatı 0,00000108 USD. GOUT COIN piyasa değeri ise 227.775 USD. GOUT COIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

GOUT COIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

GOUT COIN Fiyat Bilgileri

GOUT COIN Nedir

GOUT COIN Resmi Websitesi

GOUT COIN Token Ekonomisi

GOUT COIN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GOUT Coin Logosu

GOUT Coin Fiyatı (GOUT COIN)

Listelenmedi

1 GOUT COIN / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%14,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
GOUT Coin (GOUT COIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:57:18 (UTC+8)

Bugünkü GOUT Coin Fiyatı

Bugünkü GOUT Coin (GOUT COIN) fiyatı $ 0,00000108 olup, son 24 saatte % 14,83 değişim gösterdi. Mevcut GOUT COIN / USD dönüşüm oranı GOUT COIN başına $ 0,00000108 şeklindedir.

GOUT Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 227.775 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00B GOUT COIN şeklindedir. Son 24 saat içinde GOUT COIN, $ 0,00000105 (en düşük) ile $ 0,00000128 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002963 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOUT COIN, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%34,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOUT Coin (GOUT COIN) Piyasa Bilgileri

$ 227,78K
$ 227,78K$ 227,78K

--
----

$ 227,78K
$ 227,78K$ 227,78K

210,00B
210,00B 210,00B

210.000.000.000,0
210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki GOUT Coin piyasa değeri $ 227,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOUT COIN arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 227,78K.

GOUT Coin Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000105
$ 0,00000105$ 0,00000105
24 sa Düşük
$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128
24 sa Yüksek

$ 0,00000105
$ 0,00000105$ 0,00000105

$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128

$ 0,00002963
$ 0,00002963$ 0,00002963

$ 0
$ 0$ 0

-%0,58

-%14,83

-%34,43

-%34,43

GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000001816.
Son 60 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000007054.
Son 90 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%14,83
30 Gün$ -0,0000001816-%16,82
60 Gün$ -0,0000007054-%65,32
90 Gün$ 0--

GOUT Coin için Fiyat Tahmini

2030 için GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GOUT COIN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında GOUT Coin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
GOUT Coin varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? GOUT Coin Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, GOUT COIN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GOUT Coin (GOUT COIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GOUT Coin Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 GOUT Coin ne kadar olacak?
GOUT Coin yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel GOUT Coin fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:57:18 (UTC+8)

GOUT Coin (GOUT COIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%

GOUT Coin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

AI AVatar

AI AVatar

AIAV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,3748
$0,3748$0,3748

-%90,62

Lighter

Lighter

LIT

$2,706
$2,706$2,706

+%7,25

ForTON

ForTON

FRT

$118,42
$118,42$118,42

+%2,81

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001735
$0,00001735$0,00001735

+%143,67

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02040
$0,02040$0,02040

+%60,37

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0448710
$0,0448710$0,0448710

+%52,28

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005809
$0,00005809$0,00005809

+%46,87

Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium

TLM

$0,002851
$0,002851$0,002851

+%39,14

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.