Bugünkü GOUT Coin Fiyatı

Bugünkü GOUT Coin (GOUT COIN) fiyatı $ 0,00000108 olup, son 24 saatte % 14,83 değişim gösterdi. Mevcut GOUT COIN / USD dönüşüm oranı GOUT COIN başına $ 0,00000108 şeklindedir.

GOUT Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 227.775 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00B GOUT COIN şeklindedir. Son 24 saat içinde GOUT COIN, $ 0,00000105 (en düşük) ile $ 0,00000128 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002963 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOUT COIN, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%34,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOUT Coin (GOUT COIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 227,78K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 227,78K Dolaşım Arzı 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0

