Bugünkü GPU AI Fiyatı

Bugünkü GPU AI (GPUAI) fiyatı $ 0,00082166 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GPUAI / USD dönüşüm oranı GPUAI başına $ 0,00082166 şeklindedir.

GPU AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 821.663 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GPUAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GPUAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0127499 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00069074 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GPUAI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GPU AI (GPUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 821,66K$ 821,66K $ 821,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 821,66K$ 821,66K $ 821,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

