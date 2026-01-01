Bugünkü GPUAI Fiyatı

Bugünkü GPUAI (GPUAI) fiyatı $ 0,00389258 olup, son 24 saatte % 4,21 değişim gösterdi. Mevcut GPUAI / USD dönüşüm oranı GPUAI başına $ 0,00389258 şeklindedir.

GPUAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 239.087 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,50M GPUAI şeklindedir. Son 24 saat içinde GPUAI, $ 0,00388702 (en düşük) ile $ 0,004064 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,6198 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0026604 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GPUAI, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%0,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GPUAI (GPUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 239,09K$ 239,09K $ 239,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 388,76K$ 388,76K $ 388,76K Dolaşım Arzı 61,50M 61,50M 61,50M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki GPUAI piyasa değeri $ 239,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GPUAI arzı 61,50M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 388,76K.