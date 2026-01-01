Bugünkü GRDM Fiyatı

Bugünkü GRDM (GRDM) fiyatı $ 0,01297856 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GRDM / USD dönüşüm oranı GRDM başına $ 0,01297856 şeklindedir.

GRDM, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.191.423 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 400,00M GRDM şeklindedir. Son 24 saat içinde GRDM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02841479 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01236425 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRDM, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GRDM (GRDM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,19M$ 5,19M $ 5,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,98M$ 12,98M $ 12,98M Dolaşım Arzı 400,00M 400,00M 400,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GRDM piyasa değeri $ 5,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRDM arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,98M.