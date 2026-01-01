Bugünkü Green Dildo Coin Fiyatı

Bugünkü Green Dildo Coin (DILDO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut DILDO / USD dönüşüm oranı DILDO başına -- şeklindedir.

Green Dildo Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.730,25 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B DILDO şeklindedir. Son 24 saat içinde DILDO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00203541 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DILDO, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%1,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Green Dildo Coin (DILDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,73K$ 5,73K $ 5,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,73K$ 5,73K $ 5,73K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Green Dildo Coin piyasa değeri $ 5,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DILDO arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,73K.