Bugünkü Grodo AI Fiyatı

Bugünkü Grodo AI (GRODO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,16 değişim gösterdi. Mevcut GRODO / USD dönüşüm oranı GRODO başına -- şeklindedir.

Grodo AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 59.556 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 98,35B GRODO şeklindedir. Son 24 saat içinde GRODO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRODO, son bir saatte +%0,17 ve son 7 günde -%17,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Grodo AI (GRODO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 59,56K$ 59,56K $ 59,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,56K$ 59,56K $ 59,56K Dolaşım Arzı 98,35B 98,35B 98,35B Toplam Arz 98.353.647.401,74638 98.353.647.401,74638 98.353.647.401,74638

Şu anki Grodo AI piyasa değeri $ 59,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODO arzı 98,35B olup, toplam arzı 98353647401.74638. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59,56K.