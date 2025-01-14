Groggo By Matt Furie Fiyatı (GROGGO)
Bugün için canlı Groggo By Matt Furie (GROGGO) fiyatı, 0.00117017 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 435.12K USD. GROGGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Groggo By Matt Furie Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.35K USD
- Gün içindeki Groggo By Matt Furie fiyat değişimi +7.14%
- Dolaşımdaki arz: 371.85M USD.
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Gün içerisinde, Groggo By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Groggo By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ -0.0006623839.
Son 60 gün içerisinde, Groggo By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ -0.0010942796.
Son 90 gün içerisinde, Groggo By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.14%
|30 Gün
|$ -0.0006623839
|-56.60%
|60 Gün
|$ -0.0010942796
|-93.51%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Groggo By Matt Furie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.34%
+7.14%
-20.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.
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|1 GROGGO / AUD
A$0.0018839737
|1 GROGGO / GBP
￡0.0009478377
|1 GROGGO / EUR
€0.0011350649
|1 GROGGO / USD
$0.00117017
|1 GROGGO / MYR
RM0.005265765
|1 GROGGO / TRY
₺0.0415293333
|1 GROGGO / JPY
¥0.1845007039
|1 GROGGO / RUB
₽0.1202349675
|1 GROGGO / INR
₹0.1013484237
|1 GROGGO / IDR
Rp19.1831116848
|1 GROGGO / PHP
₱0.0684783484
|1 GROGGO / EGP
￡E.0.0591052867
|1 GROGGO / BRL
R$0.0071263353
|1 GROGGO / CAD
C$0.0016733431
|1 GROGGO / BDT
৳0.1422341635
|1 GROGGO / NGN
₦1.8142081646
|1 GROGGO / UAH
₴0.049615208
|1 GROGGO / VES
Bs0.06201901
|1 GROGGO / PKR
Rs0.326126379
|1 GROGGO / KZT
₸0.6214304802
|1 GROGGO / THB
฿0.0405814956
|1 GROGGO / TWD
NT$0.0387092236
|1 GROGGO / CHF
Fr0.0010648547
|1 GROGGO / HKD
HK$0.0091039226
|1 GROGGO / MAD
.د.م0.0118070153