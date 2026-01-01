Bugünkü Grokrooms Fiyatı

Bugünkü Grokrooms (GROKROOMS) fiyatı $ 0,00000915 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut GROKROOMS / USD dönüşüm oranı GROKROOMS başına $ 0,00000915 şeklindedir.

Grokrooms, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.143,97 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,26M GROKROOMS şeklindedir. Son 24 saat içinde GROKROOMS, $ 0,00000905 (en düşük) ile $ 0,0000092 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00080434 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000886 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GROKROOMS, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Grokrooms (GROKROOMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,14K$ 9,14K $ 9,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,14K$ 9,14K $ 9,14K Dolaşım Arzı 999,26M 999,26M 999,26M Toplam Arz 999.263.210,50336 999.263.210,50336 999.263.210,50336

Şu anki Grokrooms piyasa değeri $ 9,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROKROOMS arzı 999,26M olup, toplam arzı 999263210.50336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,14K.