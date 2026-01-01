Bugünkü Group7 Fiyatı

Bugünkü Group7 (GROUP7) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,30 değişim gösterdi. Mevcut GROUP7 / USD dönüşüm oranı GROUP7 başına -- şeklindedir.

Group7, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.007,13 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,70M GROUP7 şeklindedir. Son 24 saat içinde GROUP7, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0024355 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GROUP7, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%4,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Group7 (GROUP7) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,01K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,01K Dolaşım Arzı 999,70M Toplam Arz 999.703.572,952255

