Bugünkü GTETH (GTETH) fiyatı $ 2.983,84 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut GTETH / USD dönüşüm oranı GTETH başına $ 2.983,84 şeklindedir.

GTETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 476.454.090 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 159,79K GTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde GTETH, $ 2.963,47 (en düşük) ile $ 3.012,84 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.751,71 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.627,71 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GTETH, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%2,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Piyasa Değeri $ 476,45M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 476,45M Dolaşım Arzı 159,79K Toplam Arz 159.790,0

Şu anki GTETH piyasa değeri $ 476,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTETH arzı 159,79K olup, toplam arzı 159790.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 476,45M.