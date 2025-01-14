Guanciale by Virtuals Fiyatı (GUAN)
Bugün için canlı Guanciale by Virtuals (GUAN) fiyatı, 0.00686235 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.79M USD. GUAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Guanciale by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 263.93K USD
- Gün içindeki Guanciale by Virtuals fiyat değişimi -4.59%
- Dolaşımdaki arz: 989.36M USD.
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Gün içerisinde, Guanciale by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.000330693752149518.
Son 30 gün içerisinde, Guanciale by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.0004825213.
Son 60 gün içerisinde, Guanciale by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Guanciale by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000330693752149518
|-4.59%
|30 Gün
|$ -0.0004825213
|-7.03%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Guanciale by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.64%
-4.59%
-47.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
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¥1.080682878
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