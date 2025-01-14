GulfCoin Fiyatı (GULF)
Bugün için canlı GulfCoin (GULF) fiyatı, 0.00650341 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 981.74K USD. GULF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
GulfCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.92K USD
- Gün içindeki GulfCoin fiyat değişimi +0.08%
- Dolaşımdaki arz: 151.04M USD.
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Gün içerisinde, GulfCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GulfCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0001371666.
Son 60 gün içerisinde, GulfCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0010502877.
Son 90 gün içerisinde, GulfCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.002128255637283532.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.08%
|30 Gün
|$ -0.0001371666
|-2.10%
|60 Gün
|$ -0.0010502877
|-16.14%
|90 Gün
|$ -0.002128255637283532
|-24.65%
En güncel GulfCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
+0.08%
-0.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities. Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited. Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods. GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools. Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products. GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases. Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games.
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A$0.0104704901
|1 GULF / GBP
￡0.0052677621
|1 GULF / EUR
€0.0063083077
|1 GULF / USD
$0.00650341
|1 GULF / MYR
RM0.029265345
|1 GULF / TRY
₺0.2308060209
|1 GULF / JPY
¥1.0253926547
|1 GULF / RUB
₽0.6682253775
|1 GULF / INR
₹0.5632603401
|1 GULF / IDR
Rp106.6132616304
|1 GULF / PHP
₱0.3805795532
|1 GULF / EGP
￡E.0.3284872391
|1 GULF / BRL
R$0.0396057669
|1 GULF / CAD
C$0.0092998763
|1 GULF / BDT
৳0.7904894855
|1 GULF / NGN
₦10.0827567958
|1 GULF / UAH
₴0.275744584
|1 GULF / VES
Bs0.34468073
|1 GULF / PKR
Rs1.812500367
|1 GULF / KZT
₸3.4537009146
|1 GULF / THB
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|1 GULF / TWD
NT$0.2151328028
|1 GULF / CHF
Fr0.0059181031
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HK$0.0505965298
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.د.م0.0656194069