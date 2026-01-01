Bugünkü GULL Fiyatı

Bugünkü GULL (GULL) fiyatı $ 0,00015945 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut GULL / USD dönüşüm oranı GULL başına $ 0,00015945 şeklindedir.

GULL, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.828,82 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 42,83M GULL şeklindedir. Son 24 saat içinde GULL, $ 0,00015945 (en düşük) ile $ 0,00016019 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0147066 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015945 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GULL, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%1,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GULL (GULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,83K$ 6,83K $ 6,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,73K$ 79,73K $ 79,73K Dolaşım Arzı 42,83M 42,83M 42,83M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki GULL piyasa değeri $ 6,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GULL arzı 42,83M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,73K.