Bugünkü GUMMY Fiyatı

Bugünkü GUMMY (GUMMY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,30 değişim gösterdi. Mevcut GUMMY / USD dönüşüm oranı GUMMY başına -- şeklindedir.

GUMMY, şu anda piyasa değeri açısından $ 275.285 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 792,59M GUMMY şeklindedir. Son 24 saat içinde GUMMY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,227728 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUMMY, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%1,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GUMMY (GUMMY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 275,29K$ 275,29K $ 275,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 275,29K$ 275,29K $ 275,29K Dolaşım Arzı 792,59M 792,59M 792,59M Toplam Arz 792.588.798,3276464 792.588.798,3276464 792.588.798,3276464

Şu anki GUMMY piyasa değeri $ 275,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUMMY arzı 792,59M olup, toplam arzı 792588798.3276464. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 275,29K.