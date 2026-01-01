Bugünkü Gut Says Fiyatı

Bugünkü Gut Says (GUT) fiyatı $ 0,00002237 olup, son 24 saatte % 5,56 değişim gösterdi. Mevcut GUT / USD dönüşüm oranı GUT başına $ 0,00002237 şeklindedir.

Gut Says, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.404,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 867,50M GUT şeklindedir. Son 24 saat içinde GUT, $ 0,00002226 (en düşük) ile $ 0,00002378 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00106126 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002226 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUT, son bir saatte +%0,39 ve son 7 günde -%29,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Gut Says (GUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,40K$ 19,40K $ 19,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,40K$ 19,40K $ 19,40K Dolaşım Arzı 867,50M 867,50M 867,50M Toplam Arz 867.502.790,834682 867.502.790,834682 867.502.790,834682

Şu anki Gut Says piyasa değeri $ 19,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUT arzı 867,50M olup, toplam arzı 867502790.834682. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,40K.