Bugünkü Habitat Fiyatı

Bugünkü Habitat (HABITAT) fiyatı $ 0,03276347 olup, son 24 saatte % 11,74 değişim gösterdi. Mevcut HABITAT / USD dönüşüm oranı HABITAT başına $ 0,03276347 şeklindedir.

Habitat, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.410.212 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 73,56M HABITAT şeklindedir. Son 24 saat içinde HABITAT, $ 0,03258428 (en düşük) ile $ 0,03731724 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,173107 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03077112 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HABITAT, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%9,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Habitat (HABITAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,28M$ 3,28M $ 3,28M Dolaşım Arzı 73,56M 73,56M 73,56M Toplam Arz 99.999.838,48722333 99.999.838,48722333 99.999.838,48722333

Şu anki Habitat piyasa değeri $ 2,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HABITAT arzı 73,56M olup, toplam arzı 99999838.48722333. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,28M.