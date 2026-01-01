BorsaDEX+
Bugünkü canlı Habitat fiyatı 0,03276347 USD. HABITAT piyasa değeri ise 2.410.212 USD. HABITAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

HABITAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

HABITAT Fiyat Bilgileri

HABITAT Nedir

HABITAT Whitepaper

HABITAT Resmi Websitesi

HABITAT Token Ekonomisi

HABITAT Fiyat Tahmini

Habitat Logosu

Habitat Fiyatı (HABITAT)

Listelenmedi

1 HABITAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,0327635
-%11,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Habitat (HABITAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:25:22 (UTC+8)

Bugünkü Habitat Fiyatı

Bugünkü Habitat (HABITAT) fiyatı $ 0,03276347 olup, son 24 saatte % 11,74 değişim gösterdi. Mevcut HABITAT / USD dönüşüm oranı HABITAT başına $ 0,03276347 şeklindedir.

Habitat, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.410.212 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 73,56M HABITAT şeklindedir. Son 24 saat içinde HABITAT, $ 0,03258428 (en düşük) ile $ 0,03731724 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,173107 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03077112 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HABITAT, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%9,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Habitat (HABITAT) Piyasa Bilgileri

$ 2,41M
--
$ 3,28M
73,56M
99.999.838,48722333
Şu anki Habitat piyasa değeri $ 2,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HABITAT arzı 73,56M olup, toplam arzı 99999838.48722333. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,28M.

Habitat Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03258428
24 sa Düşük
$ 0,03731724
24 sa Yüksek

$ 0,03258428
$ 0,03731724
$ 0,173107
$ 0,03077112
-%0,02

-%11,73

-%9,15

-%9,15

Habitat (HABITAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Habitat / USD fiyat değişimi, $ -0,00435801534300245.
Son 30 gün içerisinde, Habitat / USD fiyat değişimi, $ -0,0062824281.
Son 60 gün içerisinde, Habitat / USD fiyat değişimi, $ -0,0188662642.
Son 90 gün içerisinde, Habitat / USD fiyat değişimi, $ -0,05379816838684432.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00435801534300245-%11,73
30 Gün$ -0,0062824281-%19,17
60 Gün$ -0,0188662642-%57,58
90 Gün$ -0,05379816838684432-%62,15

Habitat için Fiyat Tahmini

2030 için Habitat (HABITAT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HABITAT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Habitat (HABITAT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Habitat fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Habitat varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Habitat Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, HABITAT varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Habitat (HABITAT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Habitat Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Habitat ne kadar olacak?
Habitat yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Habitat fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:25:22 (UTC+8)

Habitat Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.