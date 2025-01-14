Hacash Diamond Fiyatı (HACD)
Bugün için canlı Hacash Diamond (HACD) fiyatı, 32.64 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.42M USD. HACD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hacash Diamond Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.54K USD
- Gün içindeki Hacash Diamond fiyat değişimi -2.78%
- Dolaşımdaki arz: 104.92K USD.
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Gün içerisinde, Hacash Diamond / USD fiyat değişimi, $ -0.93577611720246.
Son 30 gün içerisinde, Hacash Diamond / USD fiyat değişimi, $ -5.1216892800.
Son 60 gün içerisinde, Hacash Diamond / USD fiyat değişimi, $ +2.4917376000.
Son 90 gün içerisinde, Hacash Diamond / USD fiyat değişimi, $ -10.225086387818344.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.93577611720246
|-2.78%
|30 Gün
|$ -5.1216892800
|-15.69%
|60 Gün
|$ +2.4917376000
|+7.63%
|90 Gün
|$ -10.225086387818344
|-23.85%
En güncel Hacash Diamond fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.38%
-2.78%
-8.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
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|1 HACD / AUD
A$52.5504
|1 HACD / GBP
￡26.4384
|1 HACD / EUR
€31.6608
|1 HACD / USD
$32.64
|1 HACD / MYR
RM146.88
|1 HACD / TRY
₺1,158.3936
|1 HACD / JPY
¥5,150.592
|1 HACD / RUB
₽3,353.76
|1 HACD / INR
₹2,826.9504
|1 HACD / IDR
Rp535,081.8816
|1 HACD / PHP
₱1,910.0928
|1 HACD / EGP
￡E.1,648.6464
|1 HACD / BRL
R$198.7776
|1 HACD / CAD
C$46.6752
|1 HACD / BDT
৳3,967.392
|1 HACD / NGN
₦50,604.4032
|1 HACD / UAH
₴1,383.936
|1 HACD / VES
Bs1,729.92
|1 HACD / PKR
Rs9,096.768
|1 HACD / KZT
₸17,333.7984
|1 HACD / THB
฿1,131.9552
|1 HACD / TWD
NT$1,079.7312
|1 HACD / CHF
Fr29.7024
|1 HACD / HKD
HK$253.9392
|1 HACD / MAD
.د.م329.3376