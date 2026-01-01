Bugünkü Haedal Staked WAL Fiyatı

Bugünkü Haedal Staked WAL (HAWAL) fiyatı $ 0,119443 olup, son 24 saatte % 1,28 değişim gösterdi. Mevcut HAWAL / USD dönüşüm oranı HAWAL başına $ 0,119443 şeklindedir.

Haedal Staked WAL, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.110,88 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 160,00K HAWAL şeklindedir. Son 24 saat içinde HAWAL, $ 0,116166 (en düşük) ile $ 0,121645 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,455937 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,115129 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAWAL, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%0,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,11K$ 19,11K $ 19,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,11K$ 19,11K $ 19,11K Dolaşım Arzı 160,00K 160,00K 160,00K Toplam Arz 160.000,0 160.000,0 160.000,0

Şu anki Haedal Staked WAL piyasa değeri $ 19,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAWAL arzı 160,00K olup, toplam arzı 160000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,11K.