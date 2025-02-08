Half Orange Drinking Lemonade Fiyatı (HODL)
Bugün için canlı Half Orange Drinking Lemonade (HODL) fiyatı, 0.00009954 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 100.01K USD. HODL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Half Orange Drinking Lemonade Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.82K USD
- Gün içindeki Half Orange Drinking Lemonade fiyat değişimi +1.77%
- Dolaşımdaki arz: 999.82M USD.
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Gün içerisinde, Half Orange Drinking Lemonade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Half Orange Drinking Lemonade / USD fiyat değişimi, $ -0.0000341866.
Son 60 gün içerisinde, Half Orange Drinking Lemonade / USD fiyat değişimi, $ -0.0000868094.
Son 90 gün içerisinde, Half Orange Drinking Lemonade / USD fiyat değişimi, $ -0.0017180358050467939.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.77%
|30 Gün
|$ -0.0000341866
|-34.34%
|60 Gün
|$ -0.0000868094
|-87.21%
|90 Gün
|$ -0.0017180358050467939
|-94.52%
En güncel Half Orange Drinking Lemonade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.52%
+1.77%
-34.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.
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