Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Fiyatı (HLSCOPE)
Bugün için canlı Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) fiyatı, 1,159.54 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.08M USD. HLSCOPE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 7.83K USD.
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Gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ -0.003213074968.
Son 30 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.003213074968
|--
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
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|90 Gün
|$ 0
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En güncel Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
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|1 HLSCOPE / VND
₫29,731,765.14
|1 HLSCOPE / AUD
A$1,843.6686
|1 HLSCOPE / GBP
￡881.2504
|1 HLSCOPE / EUR
€1,020.3952
|1 HLSCOPE / USD
$1,159.54
|1 HLSCOPE / MYR
RM5,125.1668
|1 HLSCOPE / TRY
₺44,132.0924
|1 HLSCOPE / JPY
¥167,147.691
|1 HLSCOPE / RUB
₽96,508.5142
|1 HLSCOPE / INR
₹99,824.7986
|1 HLSCOPE / IDR
Rp19,653,217.391
|1 HLSCOPE / KRW
₩1,647,068.593
|1 HLSCOPE / PHP
₱66,058.9938
|1 HLSCOPE / EGP
￡E.59,519.1882
|1 HLSCOPE / BRL
R$6,794.9044
|1 HLSCOPE / CAD
C$1,611.7606
|1 HLSCOPE / BDT
৳140,918.8962
|1 HLSCOPE / NGN
₦1,852,295.5776
|1 HLSCOPE / UAH
₴48,004.956
|1 HLSCOPE / VES
Bs82,327.34
|1 HLSCOPE / PKR
Rs325,158.2068
|1 HLSCOPE / KZT
₸599,238.6766
|1 HLSCOPE / THB
฿38,821.3992
|1 HLSCOPE / TWD
NT$37,545.9052
|1 HLSCOPE / AED
د.إ4,255.5118
|1 HLSCOPE / CHF
Fr939.2274
|1 HLSCOPE / HKD
HK$8,986.435
|1 HLSCOPE / MAD
.د.م10,783.722
|1 HLSCOPE / MXN
$23,515.4712