Bugünkü HARLOD Fiyatı

Bugünkü HARLOD (HARLOD) fiyatı $ 0,0000072 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut HARLOD / USD dönüşüm oranı HARLOD başına $ 0,0000072 şeklindedir.

HARLOD, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.192,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,18M HARLOD şeklindedir. Son 24 saat içinde HARLOD, $ 0,00000711 (en düşük) ile $ 0,00000723 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00086736 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000706 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HARLOD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HARLOD (HARLOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,19K$ 7,19K $ 7,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,19K$ 7,19K $ 7,19K Dolaşım Arzı 999,18M 999,18M 999,18M Toplam Arz 999.182.275,97446 999.182.275,97446 999.182.275,97446

Şu anki HARLOD piyasa değeri $ 7,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HARLOD arzı 999,18M olup, toplam arzı 999182275.97446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,19K.