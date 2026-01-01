Bugünkü Harmonix kHYPE Fiyatı

Bugünkü Harmonix kHYPE (HAKHYPE) fiyatı $ 26,01 olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut HAKHYPE / USD dönüşüm oranı HAKHYPE başına $ 26,01 şeklindedir.

Harmonix kHYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.551.617 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 136,40K HAKHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde HAKHYPE, $ 25,78 (en düşük) ile $ 26,47 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 59,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,44 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAKHYPE, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%3,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,55M$ 3,55M $ 3,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,55M$ 3,55M $ 3,55M Dolaşım Arzı 136,40K 136,40K 136,40K Toplam Arz 136.404,6977521486 136.404,6977521486 136.404,6977521486

