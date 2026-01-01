Bugünkü Haystack Fiyatı

Bugünkü Haystack (HAY) fiyatı $ 0,03573879 olup, son 24 saatte % 0,91 değişim gösterdi. Mevcut HAY / USD dönüşüm oranı HAY başına $ 0,03573879 şeklindedir.

Haystack, şu anda piyasa değeri açısından $ 978.528 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27,38M HAY şeklindedir. Son 24 saat içinde HAY, $ 0,03510819 (en düşük) ile $ 0,03609636 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,076855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02376811 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HAY, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%3,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Haystack (HAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 978,53K$ 978,53K $ 978,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,57M$ 3,57M $ 3,57M Dolaşım Arzı 27,38M 27,38M 27,38M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Haystack piyasa değeri $ 978,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAY arzı 27,38M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,57M.