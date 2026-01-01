Bugünkü HEDGE Fiyatı

Bugünkü HEDGE (HEDGE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,63 değişim gösterdi. Mevcut HEDGE / USD dönüşüm oranı HEDGE başına -- şeklindedir.

HEDGE, şu anda piyasa değeri açısından $ 474.568 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M HEDGE şeklindedir. Son 24 saat içinde HEDGE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEDGE, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde +%23,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HEDGE (HEDGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 474,57K$ 474,57K $ 474,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 474,57K$ 474,57K $ 474,57K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.969.516,645967 999.969.516,645967 999.969.516,645967

