HEIR (HEIR) Nedir?

Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future.

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HEIR (HEIR) Kaynağı Resmi Websitesi

HEIR (HEIR) Token Ekonomisi

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