Bugünkü HELP ME BEAT CANCER Fiyatı

Bugünkü HELP ME BEAT CANCER (CANCER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,39 değişim gösterdi. Mevcut CANCER / USD dönüşüm oranı CANCER başına -- şeklindedir.

HELP ME BEAT CANCER, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.391 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,50M CANCER şeklindedir. Son 24 saat içinde CANCER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00896552 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CANCER, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde -%3,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,39K$ 31,39K $ 31,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,39K$ 31,39K $ 31,39K Dolaşım Arzı 999,50M 999,50M 999,50M Toplam Arz 999.501.359,131044 999.501.359,131044 999.501.359,131044

Şu anki HELP ME BEAT CANCER piyasa değeri $ 31,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANCER arzı 999,50M olup, toplam arzı 999501359.131044. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,39K.