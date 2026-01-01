Bugünkü Hexagon Fiyatı

Bugünkü Hexagon (HEXA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,75 değişim gösterdi. Mevcut HEXA / USD dönüşüm oranı HEXA başına -- şeklindedir.

Hexagon, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.056 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,56T HEXA şeklindedir. Son 24 saat içinde HEXA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HEXA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%17,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hexagon (HEXA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,06K$ 20,06K $ 20,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,06K$ 20,06K $ 20,06K Dolaşım Arzı 1,56T 1,56T 1,56T Toplam Arz 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0 1.555.369.000.000,0

Şu anki Hexagon piyasa değeri $ 20,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HEXA arzı 1,56T olup, toplam arzı 1555369000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,06K.