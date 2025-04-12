Hinagi Fiyatı (HINAGI)
Bugün için canlı Hinagi (HINAGI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 43.23K USD. HINAGI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hinagi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Hinagi fiyat değişimi +2.52%
- Dolaşımdaki arz: 588.80M USD.
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Gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hinagi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.52%
|30 Gün
|$ 0
|-56.40%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hinagi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.59%
+2.52%
-10.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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