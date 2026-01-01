Bugünkü Holdcoin Fiyatı

Bugünkü Holdcoin (HOLD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut HOLD / USD dönüşüm oranı HOLD başına -- şeklindedir.

Holdcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.775 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B HOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde HOLD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00411566 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOLD, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%3,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Holdcoin (HOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,78K$ 77,78K $ 77,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,78K$ 77,78K $ 77,78K Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

