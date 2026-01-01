Bugünkü HONO Protocol Fiyatı

Bugünkü HONO Protocol (HONO) fiyatı $ 58,47 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HONO / USD dönüşüm oranı HONO başına $ 58,47 şeklindedir.

HONO Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 99 509 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,70K HONO şeklindedir. Son 24 saat içinde HONO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 80,28 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 57,79 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HONO, son bir saatte -- ve son 7 günde 0,00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HONO Protocol (HONO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 99,51K$ 99,51K $ 99,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 99,51K$ 99,51K $ 99,51K Dolaşım Arzı 1,70K 1,70K 1,70K Toplam Arz 1 702,017568940677 1 702,017568940677 1 702,017568940677

Şu anki HONO Protocol piyasa değeri $ 99,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HONO arzı 1,70K olup, toplam arzı 1702.017568940677. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 99,51K.