Bugünkü HubSuite Fiyatı

Bugünkü HubSuite (HSUITE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,95 değişim gösterdi. Mevcut HSUITE / USD dönüşüm oranı HSUITE başına -- şeklindedir.

HubSuite, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.062.769 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,27B HSUITE şeklindedir. Son 24 saat içinde HSUITE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00352296 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HSUITE, son bir saatte -%0,64 ve son 7 günde -%0,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HubSuite (HSUITE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,06M$ 3,06M $ 3,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,79M$ 6,79M $ 6,79M Dolaşım Arzı 17,27B 17,27B 17,27B Toplam Arz 38.271.824.539,0413 38.271.824.539,0413 38.271.824.539,0413

Şu anki HubSuite piyasa değeri $ 3,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HSUITE arzı 17,27B olup, toplam arzı 38271824539.0413. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,79M.