Bugünkü Huch Fiyatı

Bugünkü Huch (HUCH) fiyatı $ 0,00021036 olup, son 24 saatte % 9,00 değişim gösterdi. Mevcut HUCH / USD dönüşüm oranı HUCH başına $ 0,00021036 şeklindedir.

Huch, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.352 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M HUCH şeklindedir. Son 24 saat içinde HUCH, $ 0,00020943 (en düşük) ile $ 0,00023284 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01253648 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018704 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUCH, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%29,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Huch (HUCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 210,35K$ 210,35K $ 210,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,35K$ 210,35K $ 210,35K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.968.657,6151292 999.968.657,6151292 999.968.657,6151292

Şu anki Huch piyasa değeri $ 210,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUCH arzı 999,97M olup, toplam arzı 999968657.6151292. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,35K.