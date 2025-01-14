Hush Fiyatı (HUSH)
Bugün için canlı Hush (HUSH) fiyatı, 0.01314201 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 206.73K USD. HUSH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hush Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.15 USD
- Gün içindeki Hush fiyat değişimi +0.30%
- Dolaşımdaki arz: 15.73M USD.
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Gün içerisinde, Hush / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Hush / USD fiyat değişimi, $ -0.0059402634.
Son 60 gün içerisinde, Hush / USD fiyat değişimi, $ +0.0010608283.
Son 90 gün içerisinde, Hush / USD fiyat değişimi, $ -0.00573605291191943.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.30%
|30 Gün
|$ -0.0059402634
|-45.20%
|60 Gün
|$ +0.0010608283
|+8.07%
|90 Gün
|$ -0.00573605291191943
|-30.38%
En güncel Hush fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.85%
+0.30%
-1.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
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|1 HUSH / AUD
A$0.0211586361
|1 HUSH / GBP
￡0.0106450281
|1 HUSH / EUR
€0.0127477497
|1 HUSH / USD
$0.01314201
|1 HUSH / MYR
RM0.059139045
|1 HUSH / TRY
₺0.4662785148
|1 HUSH / JPY
¥2.0721007167
|1 HUSH / RUB
₽1.3503415275
|1 HUSH / INR
₹1.1382294861
|1 HUSH / IDR
Rp215.4427524144
|1 HUSH / PHP
₱0.7693332654
|1 HUSH / EGP
￡E.0.663671505
|1 HUSH / BRL
R$0.0800348409
|1 HUSH / CAD
C$0.0187930743
|1 HUSH / BDT
৳1.5974113155
|1 HUSH / NGN
₦20.3751094638
|1 HUSH / UAH
₴0.557221224
|1 HUSH / VES
Bs0.69652653
|1 HUSH / PKR
Rs3.662678187
|1 HUSH / KZT
₸6.9791958306
|1 HUSH / THB
฿0.4557649068
|1 HUSH / TWD
NT$0.4346062707
|1 HUSH / CHF
Fr0.0119592291
|1 HUSH / HKD
HK$0.1022448378
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.د.م0.1326028809