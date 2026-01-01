Bugünkü Hylo Leveraged SOL Fiyatı

Bugünkü Hylo Leveraged SOL (XSOL) fiyatı $ 0,513194 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut XSOL / USD dönüşüm oranı XSOL başına $ 0,513194 şeklindedir.

Hylo Leveraged SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.902.384 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 32,94M XSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde XSOL, $ 0,496058 (en düşük) ile $ 0,529755 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,08 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,425272 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XSOL, son bir saatte +%0,47 ve son 7 günde +%7,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hylo Leveraged SOL (XSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,90M$ 16,90M $ 16,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,90M$ 16,90M $ 16,90M Dolaşım Arzı 32,94M 32,94M 32,94M Toplam Arz 32.935.171,903508 32.935.171,903508 32.935.171,903508

